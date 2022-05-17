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Yüzlerce kadın anneler günü etkinliğinde buluştu - Son Dakika
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Yüzlerce kadın anneler günü etkinliğinde buluştu

17.05.2022 09:31
Yüzlerce kadın anneler günü etkinliğinde buluştu

Sen Düzce Şubesi, Anneler günü etkinliği düzenledi.

Sen Düzce Şubesi, Anneler günü etkinliği düzenledi. Yüzlerce kadının katılım sağladığı programda kadınlar gönüllerince eğlendi.

Memur-Sen Düzce Şubesi, anneler günü etkinliğinde sendikaya bağlı kadınlar katıldı. Programda Eğitim Bir Sen Düzce Şubesi Kadınlar Komisyonu Başkanı Suzan Çiner, Eğitim Bir Sen olarak birçok kazanım elde ettiklerini ancak bunların yeterli olmadığını, kadınların karşılaştıkları sorunlardan ve çözüm yollarından bahsetti.

Çiner "Bilindiği üzere bizim medeniyetimiz kadına, anneye başka medeniyetlerde eşine az rastlanır önemler atfetmiştir. Anne ailenin mimarı, çocuklarımızın sevgi ve şefkat kaynağı, toplumumuzun denge unsurudur. Bizler Annelik Hakkı ödenmez ancak bazı haklar ödenebilir diyoruz. Evi ile birlikte iş yaşamında da üretmeye devam eden Kadınların, 'Analık haklarını da koruyan iş-aile dengesi sağlansın; Annelik yarım kalmasın' diyoruz. Ücretli doğum izinleri arttırılmalı, uzaktan çalışmaya uygun işler için tercihe bağlı olarak, herhangi bir hak kaybı yaşanmaksızın, evden çalışma imkanı tanınmalıdır. Tamamen olmasa bile haftanın bazı günlerinin bu şekilde organize edilmesi dünyanın farklı yerlerinde olduğu gibi ülkemizde de tartışmaya açılmalıdır. Yarı zamanlı çalışma hakkı uygulanmalı, esnek çalışma modellerinin uygulanabilir olmasına imkan sağlanmalı, bununla birlikte esnek istihdam tamamıyla tarihe karışmalıdır. Sözleşmeli memur-öğretmen ibaresi kalkmalı bunlara ek olarak; Kamu görevlilerine 633 sayılı KHK dahilindeki yardıma ek olarak 10 bin gösterge rakamı üzerinden doğum yardımı ödenmelidir. Kamu görevlilerine en yüksek devlet memuru aylığının 5 katı tutarında evlenme yardımı ödeneği verilmelidir. Örgütlenmenin gücünü ve sinerjisini burada fazlasıyla hissedebiliyorum. Hep birlikte örgütlü kadın güçlü toplum desturu ile birçok kazanım sağlayacağımıza gönülden inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Programda söz alan Düzce Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Asiye Durnacı, katılım sağlayan kadınlara teşekkür ederek, "Örgütlü kadın, güçlü toplum oluşturur. Bugün anneler günü etkinliğimize katılım sağlayan herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi. Konuşmaların ardından programda kadınlar gönüllerince eğlendi. - DÜZCE

Yüzlerce kadın anneler günü etkinliğinde buluştu
Yüzlerce kadın anneler günü etkinliğinde buluştu
Yüzlerce kadın anneler günü etkinliğinde buluştu
Yüzlerce kadın anneler günü etkinliğinde buluştu
Yüzlerce kadın anneler günü etkinliğinde buluştu
Yüzlerce kadın anneler günü etkinliğinde buluştu
Yüzlerce kadın anneler günü etkinliğinde buluştu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yüzlerce kadın anneler günü etkinliğinde buluştu - Son Dakika


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