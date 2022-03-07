Zabıta'dan stok yağ denetimi - Son Dakika
Üye Girişi

Zabıta'dan stok yağ denetimi

07.03.2022 16:04
Zabıta'dan stok yağ denetimi

Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son günlerde vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendirerek yerel ve zincir marketlerde yağ denetimi yaptı.

Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son günlerde vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendirerek yerel ve zincir marketlerde yağ denetimi yaptı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri hafta sonu başta zincir ve yerel marketler olmak üzere temel gıda satışı yapan işletmelerde yağ raflarını kontrol etti. Marketlerin depolarında da denetim yapan Zabıta ekipleri, gıda ve temel tüketim ürünlerine yönelik haksız fiyat artışı denetiminin yanı sıra, stokçuluk, raf ile kasa arasında fiyat farkı ve ekmek gramaj kontrolü de gerçekleştirdi. Ekipler tarafından marketlerde tespit edilen olumsuzluklar tutanak hazırlanarak Ticaret İl Müdürlüğüne bildirildi.

Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ile birlikte, fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı denetimlerini sürdürüyor. - NEVŞEHİR

Zabıta'dan stok yağ denetimi
Zabıta'dan stok yağ denetimi

YORUMLAR
500
Yozgat'ta yağ denetimi yapıldı Yozgat'ta yağ denetimi yapıldı Gebze'de bazı marketlere yasal işlem uygulandı Gebze'de bazı marketlere yasal işlem uygulandı

Zabıta Müdürlüğü, Nevşehir, Ticaret, Zabıta, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Zabıta'dan stok yağ denetimi - Son Dakika


Son Dakika
16:02 Gassal kendini aştı! Morgda cenazeyle poz verip "görevimizin başındayız" dedi! Tepki yağdı
15:54 Üç Kuruş yeni bölümünde neler olacak? Baybars kimi kurban edecek?
15:49 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bu akşam neler olacak? Bozan, kendi devletini mi kuruyor?
15:49 Eski AK Partili belediye başkanı korumasını vurdu!
15:49 Fatih Terim mi? Torrent mi? Burak Elmas'tan gündem olacak kıyaslama!
15:47 Danıştay, hukuka aykırı buldu, Kanal İstanbul kapsamındaki ihale iptal edildi!
15:35 Evinin duvarında bulduğu tozlu sandıkta "Açmayın" notu yazmasına rağmen sandığı açtı
15:28 Kadın muhtarlarla buluşan İmamoğlu manşeti verdi: Kadınlar İBB Başkanı'na diz çöktürttü
15:23 Son dakika: Bakan Nebati'den stokçuluk yapanlara sert uyarı: Bunun altında kalırsınız
15:18 Kremlin, savaşı durdurmak için öne sürdüğü 4 koşulu açıkladı: İşte o 4 madde!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 16:11:32. #1.11#
SON DAKİKA: Zabıta'dan stok yağ denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement