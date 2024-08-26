Zafer Müzesi Açıldı - Son Dakika
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Zafer Müzesi Açıldı

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Restorasyon çalışmaları tamamlanan Zafer Müzesi, törenle açıldı. Müze, Milli Mücadele döneminin tanığı olan Atatürk'ün Batı Cephesi Karargahı olarak kullanılmıştır.

26.08.2024 16:18
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Zafer Müzesi açıldı

AFYONKARAHİSAR - Restorasyon çalışmaları tamamlanan Milli Mücadelenin tanığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Batı Cephesi Karargahı olarak kullandığı ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin planlandığı Zafer Müzesi düzenlenen törenle açıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Milletvekilleri, misafir komutanlar ve diğer protokol üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen açılış Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması devam etti. Programda konuşan Numan Kurtulmuş, "Tarihimizin her sayfasını iftiharla taşıyoruz. Tarihimin her döneminden bir takım ilhamlar alarak esas işimiz olan bu ülkeyi geleceğe doğru daha güçlü bir şekilde taşımak için mücadele ediyoruz. Bu anlamda Selçuklu'nun, Osmanlı'nın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihi birbirinin devamı olan bir bütün parçaları olan tarih sayfalarıdır. Selçuklu başka bir şey, Osmanlı başka bir devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ise başka bir devlet değildir. İnşallah kurulmuş son Türk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti de kıyamete kadar bu topraklarda payidar kalacak, bağımsız bir ülke olarak ileriye gidecektir" dedi.

Konuşmaların ardından dua ile birlikte müzenin açılış kurdelesi kesildi.

Kaynak: İHA

Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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