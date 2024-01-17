ZBEÜ Rektörü Kepez kampüsünde incelemelerde bulundu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Ereğli Kepez kampüsündeki birimleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Denizcilik Fakültesi, Kdz. Ereğli Turizm Fakültesi ve Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu'nda incelemelerde bulunan Rektör Özölçer, birim yöneticilerinden yapılan ve yapılması planlanan faaliyetler hakkında bilgi aldı. Birimlerdeki derslik ve laboratuvarları da inceleyen Rektör Özölçer, gerçekleştirilen faaliyetler hakkında memnuniyetini dile getirerek birim yöneticilerini tebrik etti. - ZONGULDAK