Zeytin ve Zeytinyağı Denetimleri Artarak Devam Ediyor - Son Dakika
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Zeytin ve Zeytinyağı Denetimleri Artarak Devam Ediyor

Zeytin ve Zeytinyağı Denetimleri Artarak Devam Ediyor

Erzincan'da zeytin ve zeytinyağı denetimleri sıkı şekilde sürdürülüyor; taklit ürünlere el konuldu.

12.11.2024 17:07
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatıyla 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan zeytin ve zeytinyağı denetimleri devam ediyor. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde denetimlerini sıklaştırdı.

Tarım ve Orman İl Müdürlükleri, gıda satış yerlerinde rutin denetimlerin yanı sıra, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan eş zamanlı zeytin ve zeytinyağı üretim ve satış yerlerindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Denetimlerde; hijyen, ürün izlenebilirliği, etiketleme standartları ve mevzuata uyum gibi kritik konular inceleniyor. Gerekli görüldüğü takdirde, numuneler alınarak, laboratuvar analizleri gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerinin Erzincan İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Serkan Kütük başkanlığında denetimler titizlikle sürdürülüyor. Ekipler Erzincan'daki denetimlerde zeytin ve zeytinyağı satışı gerçekleştiren bir satış noktasında bakanlıkça ilan edilen taklit ve tağşiş listesinde ismi bulunan bir zeytinyağı firmasına ait 35 litre zeytinyağını tespit ederek el koydu. El konulan zeytinyağları gıda kontrolörleri tarafından tutanakla yediemine alındı.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Serkan Kütük, "Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşabilmesi, Bakanlığımızın öncelikli görevlerinden biridir. Denetimlerimiz bu amaca hizmet etmek için aralıksız devam edecektir" açıklamasında bulundu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zeytin ve Zeytinyağı Denetimleri Artarak Devam Ediyor - Son Dakika

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