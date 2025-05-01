Zeytinde Aşılama Eğitimi Yoğun İlgi Gördü

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen "Zeytinde Aşılama" konulu eğitim programı, öğrenci ve çiftçilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından verilen eğitim, Zeytin ve Zeytin Teknolojileri Bölümü öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirildi. Programa 47 öğrenci katılırken, bazı üreticiler de eğitimi takip etti.

Zeytin yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahip olan aşılama tekniklerinin anlatıldığı eğitimde, katılımcılara hem teorik bilgiler verildi hem de uygulamalı gösterimler yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanları, farklı aşılama yöntemlerini detaylarıyla anlatarak, katılımcıların bilgi ve beceri kazanmalarına katkı sundu.

Eğitim sonunda Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, programa gösterilen yoğun ilgiden duyulan memnuniyet ifade edilerek tüm katılımcılara teşekkür edildi. Ayrıca bu tür uygulamalı eğitimlerin, bölgedeki zeytinciliğin gelişmesine ve gençlerin tarıma olan ilgisinin artmasına katkı sağladığı vurgulandı. - BALIKESİR