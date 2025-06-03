Zonguldak'ta Bayramlaşma Programı Duyuruldu

Zonguldak'ta Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenecek olan resmi protokol bayramlaşması, 5 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Kurban kesim işlemleri dikkate alınarak arife gününe alınan program, saat 13.00'te Polis Evi'nde başlayacak. Zonguldak Valiliği tarafından organize edilen bayramlaşma programına ilişkin davetler ve bilgilendirmeler, il genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına iletildi. Bayramlaşmaya kamu yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılması bekleniyor. - ZONGULDAK