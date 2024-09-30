Zorlu Sürecin Ardından Damat Yemliha Kızıltoprak ve Ayşenur Güneş'in Nikahı Kıyıldı - Son Dakika
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Zorlu Sürecin Ardından Damat Yemliha Kızıltoprak ve Ayşenur Güneş'in Nikahı Kıyıldı

Zorlu Sürecin Ardından Damat Yemliha Kızıltoprak ve Ayşenur Güneş\'in Nikahı Kıyıldı

Gaziantep'te kına gecesinde ağır darp edilen damat Yemliha Kızıltoprak, nikahını İstanbul Çekmeköy'de kıydı. Belediye Başkanı Orhan Çerkez, genç çifte destek oldu ve ailelerine yardımcı oldu.

30.09.2024 10:52  Güncelleme: 10:56
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Geçtiğimiz Ağustos ayında Gaziantep'te kına gecesinde demir sopalarla öldüresiye dövülen ve yoğun bakıma kaldırılan Yemliha Kızıltoprak'ın nikahı İstanbul Çekmeköy'de kıyıldı. Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez genç çift Ayşenur ve Yemliha'ya mutluluklar dileyip, nikahlarını kıydı.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Gaziantep'te meydana gelen bir olay kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Kına gecesinde darp edilen damat, yoğun bakımda günlerce gördüğü tedavinin ardından taburcu oldu. Yarım kalan hikayeyi tamamlamak isteyen damat Yemliha Kızıltoprak, Çekmeköy Belediyesi'nden nikah için destek istedi. Başkan Orhan Çerkez bu çağrıya kayıtsız kalmayıp, genç çiftin nikahlarını kıydı. Çekmeköy Belediyesi Nikah Sarayı'nda dünya evine giren çiftler, Başkan Çerkez'e ve ekibine teşekkür ettiler.

Gaziantep'te Kına Gecesi'nde ne olmuştu

26 Ağustos'ta Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı kırsal Yamaçtepe Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana gelen olayda, 27 yaşındaki damat Yemlihan Kızıltoprak, kına gecesi eğlencesinde halaya davet ettiği kuzeni ile kısa süreli tartışma yaşadı. Yaşanan tartışma sonrası düğünden gönderilen kuzen durumu kardeşlerine anlatarak düğüne gelmelerini istedi. Bu çağrı üzerine düğün alanına gelen bir grup şahıs, salonda bulunan damat Yemlihan Kızıltoprak'ı ellerindeki demir levye ve sopalarla darp etti. Kafasına ve vücudunun çeşitli bölgelerine darbeler alan damat yaralanarak günlerce yoğun bakımda tedavi gördü.

Damadın annesi hastanede tedavi gördüğü için nikaha katılamadı

Damat Yemliha Kızıltoprak'ın memleketinde bulunan babası Ahmet Kızıltoprak için bilet temin eden Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, aileyi Ömerli Mahallesi'nde bulunan belediye misafirhanesinde ağırladı. Anne Kızıltoprak, Gaziantep'te tedavi gördüğü için nikaha katılamadı.

Baba Ahmet Kızıltoprak gözyaşlarına hakim olamadı

Nikah öncesinde konuşurken gözyaşlarına hakim olamayan damadın babası Ahmet Kızıltoprak, "Bir gün öncesinden araştırmıştım Çekmeköy Belediyesi'ne ulaşabilir miyim diye. Çünkü benim burada kimsem yoktu. Dedim ki en azından belediye çocuğumu yalnız bırakmasın gitsinler yanında olsunlar dedim. Aslında ben nikaha gelemeyecektim. Bana seni de getireceğiz dediler ve yardımcı oldular. Allah hepsinden razı olsun. Mutluyum şu anda" dedi.

Başkan Çerkez: "Onlar artık bizim evladımız"

Ailelere sizler bizim misafirimiz genç kardeşlerimde bizim evladımızdır diyen Başkan Orhan Çerkez; "Sizi burada ağırlamaktan son derece mutlu olduk. Pırıl pırıl olan gençlerimize mutluluklar diliyorum. Geçmişte kötü bir deneyim yaşadınız, inşallah bu hayatınız boyunca yaşadığınız son kötü gün olur. Hayatta bazen engeller çıkıyor insanların karşısına mühim olan o engelleri soğukkanlı ve sağduyulu şekilde aşmanız. Önünüzde güzel günler var. İnşallah çok mutlu olur ve bu mutluluğu uzun ömrünüze yayarsınız. Geriye dönüp bakmayın, kötü hatıralar sizin hayatınızı etkilemesin bu mutlu gününüzün tadını çıkarın. Mutlu olun, cıvıl cıvıl neşeli çocuklarınız olsun. Onlarla birlikte vatan millete güzel hizmetler edin" dedi.

Damat ve gelinden Başkan Çerkez'e teşekkür

Nikah öncesinde konuşan Damat Yemliha Kızıltoprak ve Ayşegül Güneş; "Bu süreçte bizi yalnız bırakmadığınız için öncellikle size sonra Çekmeköy Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Mutluyuz şu anda her şey çok güzel bir sorunumuz yok. İnşallah böyle devam eder" dediler.

Gelinin babası Hasan Güneş, "Çocukların mutluluğu için sizin de katkıda bulunmanız bizleri mutlu etti. İnşallah bundan sonraki hizmetlerinizde daha güzel işlere imza atarsınız. Bugün buraya gelip çocuklarımızı ve bizleri yalnız bırakmadınız. Bize çok büyük destek oldunuz, teşekkür ederiz" dedi. Taşdelen Nikah Sarayı'nda düzenlenen törene çiftin ailesi ve yakın akrabaları katıldı. Nikah sonunda Başkan Çerkez evlilik cüzdanını gelin Ayşenur Güneş'e teslim etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zorlu Sürecin Ardından Damat Yemliha Kızıltoprak ve Ayşenur Güneş'in Nikahı Kıyıldı - Son Dakika

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