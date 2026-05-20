11 ilde Narkotik Operasyonu: 78 Gözaltı

Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Van Emniyet Müdürlüğünce 3 aylık teknik takip neticesinde 11 farklı ilde eş zamanlı "NarkoKapan-Van" uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyona 850 polis, 176 ekip ile özel eğitimli dedektör köpekleri katıldı. 102 şüpheli şaha yönelik düzelen operasyonda 78 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon geniş kapsamlı devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Van Valisi Ozan Balcı, "Bugün burada, bu kadim şehrimizde uyuşturucu ile mücadele kapsamında Doğu Anadolu Bölgemizde icra edilen kapsamlı bir uyuşturucu operasyonunu sizlerle paylaşmak için bulunuyorum. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla uyuşturucuyla mücadele politikaları doğrultusunda; vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, gençlerimizin korunması ve suç örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam etmektedir. Yaklaşık 3 ay süren titiz ve çok yönlü çalışmalar neticesinde; organize şekilde hareket eden, mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslar teknik, fiziki ve analitik yöntemlerle detaylı biçimde takip edilmiştir. Yürütülen soruşturma kapsamında toplam 102 şüpheli şahsın uyuşturucu ticareti faaliyetleri, örgütsel bağlantıların ve suç ilişkileri ayrıntılı şekilde tespit edilmiştir. Aylar süren büyük bir emek, sabır ve teknik çalışma sonucunda, Van Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Van Emniyet Müdürlüğümüzce 11 farklı ilimizde eş zamanlı olarak NarkoKapan-Van operasyonu icra edilmiştir. Operasyonu icra 850 kahraman polisimiz, 176 ekibimiz ve özel eğitimli dedektör köpeklerimizle birlikte, gece boyunca Van'ın dört bir yanında, suçla mücadelenin en güçlü iradesi sahaya yansıtılmıştır" dedi.

Gözaltına alınan şahısların aynı zamanda sokakta vatandaşın huzurunu bozan, toplumsal düzeni tehdit eden yapılar içinde hareket eden kişiler olduğunun da altını çizen Vali Balcı, "Bu sabah itibarıyla gözaltına alınan şüphelilerin detaylı suç geçmişi incelendiğinde; başta uyuşturucu madde ticareti olmak üzere, yağma, konut dokunulmazlığın ihlal, silahlı tehdit, mala zarar verme, kasten adam yaralama ve hırsızlık gibi çok sayıda 663 suç kaydı bulunan ağır suçla da doğrudan ilişkili oldukları tespit edilmiştir. Bu şahıslar aynı zamanda sokakta vatandaşın huzurunu bozan, toplumsal düzeni tehdit eden yapılar içinde hareket eden kişilerdir. Bu şahısların suç ekosisteminden çekilmesiyle birlikte yalnızca uyuşturucu arzına değil; aynı zamanda sokak suçları, şiddet olayları ve genel asayiş olayları üzerinde de önemli hedeflenmektedir. Bu yönüyle operasyon; sadece narkotik suçlarla ölçüde azalma sağlanması mücadele kapsamında değil, aynı zamanda kamu düzeninin korunması, mahalle güvenliğinin güçlendirilmesi ve vatandaşlarımızın huzur ortamının tahkim edilmesi açısından da büyük önem taşımaktadır. Bugün gerçekleştirilen bu eş zamanlı operasyonla birlikte şehrimiz artık daha güvenlidir. Bu süreçte, operasyonun icrasında emeği geçen; tüm kurumlarımızı ve operasyona katılan tüm kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımızın uyuşturucu ve organize suçla mücadele yılı ilan ettiği şu dönemde; devletimiz yalnızca görünür suçla değil, planlayıcılarıyla, dağıtıcılarıyla, kuryeleriyle, sokak ve sanal dünyadaki onun görünmeyen satıcısıyla topyekün bir mücadele yürütmektedir. Buradan gençlerimizi zehirlemeye çalışanlara sesleniyorum: Onları tek tek adaletin huzuruna çıkarmak, milletimize ve gençliğimize olan borcumuzdur. Bu devlet, gençlerini yalnız bırakmaz. Bu millet, geleceğine sahip Bu operasyon, Uyuşturucuya yönelik mücadelemizin en önemli göstergelerinden birisidir. Bu vesileyle, emeği geçen tüm kahramanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyor; milletimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - VAN