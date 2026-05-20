11 ilde Narkotik Operasyonu: 78 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

11 ilde Narkotik Operasyonu: 78 Gözaltı

11 ilde Narkotik Operasyonu: 78 Gözaltı
20.05.2026 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da gerçekleştirilen NarkoKapan operasyonunda 78 kişi gözaltına alındı, mücadele devam ediyor.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 3 aylık teknik takip sonucu 11 farklı ilde eş zamanlı düzenlenen "NarkoKapan-Van" uyuşturucu operasyonunda 78 kişi gözaltına alındı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Van Emniyet Müdürlüğünce 3 aylık teknik takip neticesinde 11 farklı ilde eş zamanlı "NarkoKapan-Van" uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyona 850 polis, 176 ekip ile özel eğitimli dedektör köpekleri katıldı. 102 şüpheli şaha yönelik düzelen operasyonda 78 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon geniş kapsamlı devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Van Valisi Ozan Balcı, "Bugün burada, bu kadim şehrimizde uyuşturucu ile mücadele kapsamında Doğu Anadolu Bölgemizde icra edilen kapsamlı bir uyuşturucu operasyonunu sizlerle paylaşmak için bulunuyorum. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla uyuşturucuyla mücadele politikaları doğrultusunda; vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, gençlerimizin korunması ve suç örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam etmektedir. Yaklaşık 3 ay süren titiz ve çok yönlü çalışmalar neticesinde; organize şekilde hareket eden, mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslar teknik, fiziki ve analitik yöntemlerle detaylı biçimde takip edilmiştir. Yürütülen soruşturma kapsamında toplam 102 şüpheli şahsın uyuşturucu ticareti faaliyetleri, örgütsel bağlantıların ve suç ilişkileri ayrıntılı şekilde tespit edilmiştir. Aylar süren büyük bir emek, sabır ve teknik çalışma sonucunda, Van Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Van Emniyet Müdürlüğümüzce 11 farklı ilimizde eş zamanlı olarak NarkoKapan-Van operasyonu icra edilmiştir. Operasyonu icra 850 kahraman polisimiz, 176 ekibimiz ve özel eğitimli dedektör köpeklerimizle birlikte, gece boyunca Van'ın dört bir yanında, suçla mücadelenin en güçlü iradesi sahaya yansıtılmıştır" dedi.

Gözaltına alınan şahısların aynı zamanda sokakta vatandaşın huzurunu bozan, toplumsal düzeni tehdit eden yapılar içinde hareket eden kişiler olduğunun da altını çizen Vali Balcı, "Bu sabah itibarıyla gözaltına alınan şüphelilerin detaylı suç geçmişi incelendiğinde; başta uyuşturucu madde ticareti olmak üzere, yağma, konut dokunulmazlığın ihlal, silahlı tehdit, mala zarar verme, kasten adam yaralama ve hırsızlık gibi çok sayıda 663 suç kaydı bulunan ağır suçla da doğrudan ilişkili oldukları tespit edilmiştir. Bu şahıslar aynı zamanda sokakta vatandaşın huzurunu bozan, toplumsal düzeni tehdit eden yapılar içinde hareket eden kişilerdir. Bu şahısların suç ekosisteminden çekilmesiyle birlikte yalnızca uyuşturucu arzına değil; aynı zamanda sokak suçları, şiddet olayları ve genel asayiş olayları üzerinde de önemli hedeflenmektedir. Bu yönüyle operasyon; sadece narkotik suçlarla ölçüde azalma sağlanması mücadele kapsamında değil, aynı zamanda kamu düzeninin korunması, mahalle güvenliğinin güçlendirilmesi ve vatandaşlarımızın huzur ortamının tahkim edilmesi açısından da büyük önem taşımaktadır. Bugün gerçekleştirilen bu eş zamanlı operasyonla birlikte şehrimiz artık daha güvenlidir. Bu süreçte, operasyonun icrasında emeği geçen; tüm kurumlarımızı ve operasyona katılan tüm kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımızın uyuşturucu ve organize suçla mücadele yılı ilan ettiği şu dönemde; devletimiz yalnızca görünür suçla değil, planlayıcılarıyla, dağıtıcılarıyla, kuryeleriyle, sokak ve sanal dünyadaki onun görünmeyen satıcısıyla topyekün bir mücadele yürütmektedir. Buradan gençlerimizi zehirlemeye çalışanlara sesleniyorum: Onları tek tek adaletin huzuruna çıkarmak, milletimize ve gençliğimize olan borcumuzdur. Bu devlet, gençlerini yalnız bırakmaz. Bu millet, geleceğine sahip Bu operasyon, Uyuşturucuya yönelik mücadelemizin en önemli göstergelerinden birisidir. Bu vesileyle, emeği geçen tüm kahramanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyor; milletimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 11 ilde Narkotik Operasyonu: 78 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes ekran başına UEFA Avrupa Ligi finali şifresiz kanalda Herkes ekran başına UEFA Avrupa Ligi finali şifresiz kanalda
Teğmen Demirtaş’ın göreve iadesi durduruldu Teğmen Demirtaş'ın göreve iadesi durduruldu
48 suç kaydı olan hırsız çarşaflı kıyafetle yakalandı 48 suç kaydı olan hırsız çarşaflı kıyafetle yakalandı
Mango’nun kurucusu İsak Andiç’in ölümünde oğlu gözaltında Mango'nun kurucusu İsak Andiç'in ölümünde oğlu gözaltında
Devlet Bahçeli’den binlerce gence Terörsüz Türkiye mesajı: Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun Devlet Bahçeli'den binlerce gence Terörsüz Türkiye mesajı: Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun
Kongo’da Ebola can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 118’e yükseldi Kongo'da Ebola can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 118'e yükseldi

10:15
Malatya’da eğitime 1 gün ara verildi
Malatya'da eğitime 1 gün ara verildi
10:11
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü Tepkiler büyüyünce özür diledi
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü! Tepkiler büyüyünce özür diledi
10:03
Fenerbahçe’ye süper kaleci Ederson’u tarihe gömecek
Fenerbahçe'ye süper kaleci! Ederson'u tarihe gömecek
09:58
Takımın başına geçecek mi Arda Turan’dan Beşiktaş’a cevap
Takımın başına geçecek mi? Arda Turan'dan Beşiktaş'a cevap
09:08
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
09:03
Şi’den Trump’a üstü kapalı gönderme Putin’i kırmızı halıyla karşıladı
Şi'den Trump'a üstü kapalı gönderme! Putin'i kırmızı halıyla karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 10:35:13. #7.12#
SON DAKİKA: 11 ilde Narkotik Operasyonu: 78 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.