17 Şüpheli Kemal Çağlar Temel Cinayetinde Adliyeye Sevk Edildi

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Kozmetik firması sahibi Kemal Çağlar Temel cinayetinin 17 şüphelisi adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - İstanbul'da silahla vurularak öldürülen kozmetik ürünleri satan firmanın sahibi Kemal Çağlar Temel'e yönelik saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Üsküdar'da kozmetik ürünleri satan bir firmanın sahibi Kemal Çağlar Temel, geçtiğimiz Salı günü iş yerinin önünde yüzünde cerrahi maske bulunan saldırganların ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Kemal Çağlar Temel'in ölümünden sonra İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi.

17 şüpheli gözaltına alındı

Çalışmalarına devam eden Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında, azmettirici ve saldırganlar dahil olmak üzere toplam 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Azmettirici olmakla suçlanan 'Osman' lakaplı Boran D. ile birlikte olayda saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen Şahin Ş., olay anında 'gözcü' olarak bulunan M.T.D. ve G.B.'nin de aralarında bulunduğu toplam 17 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesindeki sorguları tamamlandı. 17 şüpheli Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.