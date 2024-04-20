Siirt'in Şirvan ilçesinde yaşanan cinayet olayında 18 yıldır aranan şüpheli, Ankara'da yakalanarak tutuklandı.
İlçenin Dişlinar köyünde N.K. isimli şahsın öldürülmesi olayına karışarak olay yerinden firar eden ve hakkında Siirt Ağır Ceza Mahkemesi'nin tasarlayarak öldürme suçundan 18 yıldır aranma kaydı bulunan V.K, Ankara Keçiören ilçesinde yapılan 3 günlük fiziki takip sonucunda, Keçiören İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.
Zanlı, jandarma işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - SİİRT
Son Dakika › 3.Sayfa › 18 Yıldır Aranan Şüpheli Ankara'da Yakalandı - Son Dakika
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir iş yerinden çıkış yaptığı sırada durdurulan H.Ö.'nün üzerinde, işyerinde ve evinde yapılan aramalarda uyuşturucu, uyuşturucu hap, hassas terazi ve silah fişeği ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü ve eşi yaralandı. Motosiklete ayağı sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Kazada hafif yaralanan sürücünün eşi ise sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kırklareli'nde Geç Osmanlı dönemine ait tarihi binada çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı olmazken, maddi hasar meydana geldi.
Bodrum Belediyesi ekipleri, Bodrum Yarımadası genelinde etkili olan sağanak yağışlarda oluşabilecek olumsuzlukları engellemek adına sahada çalışmalar gerçekleştiriyor. Ekipler, mazgallarda ve dere yataklarında temizlik çalışmaları yaparak su akışını sağlıyor ve taşmalara engel oluyor. Zabıta ekipleri ise risk taşıyan bölgeleri tespit ederek ilgili birimlere aktarıyor. Bodrum Belediyesi, diğer kurumlarla koordineli şekilde çalışarak kanal açma ve müdahale işlemlerini gerçekleştiriyor.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen kazada kamyonet ile kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
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