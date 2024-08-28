2 bin 500 canlı tavuk yüklü kamyon virajı alamayarak devrildi - Son Dakika
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2 bin 500 canlı tavuk yüklü kamyon virajı alamayarak devrildi

Bolu'da Erpiliç firmasına ait 2 bin 500 canlı tavuk yüklü kamyon, hızlı girilen virajda sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle devrildi. Kamyon sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

28.08.2024 23:26
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2 bin 500 canlı tavuk yüklü Erpiliç kamyonu virajı alamayarak devrildi

BOLU - Bolu'da Erpiliç firmasına ait 2 bin 500 canlı tavuk yüklü kamyon, hızlı girilen virajda sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle devrildi. Kamyon sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, sabah saatlerinde Mudurnu-Bolu kara yolunda Gedikler Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesinde bulunan kesimhaneye giden H.G. idaresindeki Erpiliç firmasına ait 06 AU 2103 plakalı tavuk yüklü kamyon sürücüsü, viraja hızlı girdi. Virajı alamayan kamyon, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle devrildi. Kamyonda yüklü 2 bin 500 canlı tavuk tarlaya savruldu. Kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sürücünün olay yerinde kontrol amaçlı ilk kontrolleri yapıldı. Tarlaya devrilen tavuklar başka bir araçla kesimhaneye nakledildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Erpiliç, 3-sayfa, Bolu, Hayvan Hakları, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 2 bin 500 canlı tavuk yüklü kamyon virajı alamayarak devrildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2 bin 500 canlı tavuk yüklü kamyon virajı alamayarak devrildi - Son Dakika
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