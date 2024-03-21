3 ilde bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı düzenlenen "Bozdoğan-14" operasyonlarında 94 şüpheli yakalandı. - Son Dakika
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3 ilde bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı düzenlenen "Bozdoğan-14" operasyonlarında 94 şüpheli yakalandı.

3 ilde bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı düzenlenen "Bozdoğan-14" operasyonlarında 94 şüpheli yakalandı.

21.03.2024 11:53  Güncelleme: 11:56
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3 ilde bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı düzenlenen "Bozdoğan-14" operasyonlarında 94 şüpheli yakalandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Terör, Operasyon, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 3 ilde bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı düzenlenen 'Bozdoğan-14' operasyonlarında 94 şüpheli yakalandı. - Son Dakika

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SON DAKİKA: 3 ilde bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı düzenlenen "Bozdoğan-14" operasyonlarında 94 şüpheli yakalandı. - Son Dakika
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