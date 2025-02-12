3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu - Son Dakika
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3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu

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İzmir'in Konak ilçesinde yaklaşık 3 yıldır kendisinden haber alınamayan emekli hemşire Gülşen Çoğulu'nun yalnız yaşadığı evinde kemikleri bulundu. Pandemi sırasında irtibatlarının koptuğu anlaşılan üvey oğlu R.Ç.'nin başvurusu ile öldüğü ortaya çıkan Çoğulu'nun oturduğu evde hırsızlık benzeri herhangi bir suç unsuruna rastlamayan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

12.02.2025 08:13  Güncelleme: 08:30
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Konak ilçesinde 4 katlı binanın en üst katında oturan Gülşen Çoğulu, eşinin 23 yıl önce hayatını kaybetmesi üzerine yalnız yaşamaya başladı. Bu evlilikten çocukları olmayan Çoğulu'nun eşinin ilk evliliğinden olan üvey oğlu R.Ç. ile de pandemi döneminde irtibatlarının koptuğu öğrenildi. 3 yıl sonra üvey annesine ulaşamayan R.Ç., durumu polise bildirdi. Bunun üzerine polis ekipleri, beraberinde R.Ç. ve çilingirle birlikte Çoğulu'nun Barbaros Mahallesindeki evine gitti.

3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu

YATAK ODASINDA KEMİKLERİ BULUNDU

Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, çöp yığını içerisindeki dairede yaptığı incelemede yatak odasındaki yatakta, üzerindeki kıyafeti kısmen çürümüş olan Çoğulu'nun kemikleriyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, Çoğulu'nun uzun süre önce hayatını kaybettiği ve cesedinden sadece kemikler kaldığını tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından Çoğulu'nun kemikleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin evde yaptığı detaylı incelemede herhangi bir hırsızlık ya da suç unsuruna rastlanılmadı.

3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu

3 YIL SONRA EVİNE GİTMİŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kadının üvey oğlu R.Ç.'nin ifadesine başvurdu. R.Ç.'nin Gülşen Çoğulu ile 3 yıldır görüşmediğini ve asabi bir kişiliğe sahip olduğunu belirttiği üvey annesinin telefon kullanmadığını da söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa 3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • oktay sayar:
    Komşuluk öldü ,dedikleri bu olsa gerek 104 2 Yanıtla
  • Ercan tanboğa:
    İNNA LİLLÂ VE İNNÂ İLEYHİ RACİÜN (bakara 156 ) 50 27 Yanıtla
  • seyit abdullah:
    ilginç,hicmi kötü koku yayılması inndrici degil 65 1 Yanıtla
  • Cemil seckin:
    ne yani 3 yil boyunca kokmamis mi.arastirilmali 58 1 Yanıtla
  • Türk:
    komşuluk yok mu orda kâfirler bile merek eder bu nasıl komşuluk insanlık Müslümanlık 45 4 Yanıtla
  • Osman Koca:
    mahsun kırmızıgülün şarkısı geldi aklıma,ölsekte kimsenin haberi olmaz..ağla gönlüm ağla kendi haline.. 33 0 Yanıtla
  • Nazife:
    yalniz yasayanin kimsesizligin sonu allah rahmet etsin mekanı cennet olsun nur ıçinde yatsın, sonumu gördüm. 17 1 Yanıtla
  • Oğuz YALMAN:
    3 yıldır orada buna kargalar güler.Sıkı bir araştırma gerekecek gibi. 7 1 Yanıtla
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