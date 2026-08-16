32 Kişi Tutuklandı, 6 Kişiye Adli Kontrol - Son Dakika
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32 Kişi Tutuklandı, 6 Kişiye Adli Kontrol

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Alihan Kuriş liderliğindeki suç örgütüne yönelik soruşturmada 32 kişi tutuklandı, 6 kişiye adli kontrol verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çıkar amaçlı Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Alihan Kuriş dahil 32 kişi tutuklandı, 6 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; Alihan Kuriş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü faaliyetleri kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheli dün gece Ankara Adliyesi'ne getirildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüphelilerin tamamının tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği belirtildi. Sevk edilen 38 şüpheliden 32 şüpheli hakkında tutuklama, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Açıklamada, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiğinin altı çizildi.

Tutuklanan isimler şu şekilde:

Alihan Kuriş, Fahri Candemir, Süleyman Kahraman, Recep Okumuşlar, Şeref Toprak, Mehmet Hilmi Molla, Nezih Murat Büyükgöze, Metin Güder, Hilmi Şenol, Süleyman Hilmi Dinç, Yunus Aslan, Muharrem Hilmi Akbulut, Mehmet Aksu, Muhammed Dağ, Mehmet Bozpınar, Mehmet Akbacakoğlu, Ahmet Şimşek, Abdulkerim Emrah, İsa Çardak, Cevat Bağcı, Zeki Altınel, Hüseyin Türker, Mehmet Kurban, Mehmet Tekin, Mustafa Gökduman, Hamza Deniz, Kazım Per, Ahmet Uğut Pekcan, Rıdvan Erdal, Zübeyr Özcan, Hayrullah Usul, Muhammet Karaköse.

Adli kontrol kararı verilen isimler ise şu şekilde:

Yusuf Büyükgöze, Ahmet Gökçen, Ömer Yılmaz, Ahmet Efe, İsmail Hakkı Akgün, Selman Süleyman Keşkekçi.

Kaynak: İHA

alihan kuriş, Güvenlik, 3. Sayfa, Alihan, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 32 Kişi Tutuklandı, 6 Kişiye Adli Kontrol - Son Dakika

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