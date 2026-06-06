Kahramanmaraş'ın hakkında yağma suçundan kesinleşmiş 33 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göksun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, yağma suçundan 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.G'yi yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3. Sayfa › 33 Yıl Hapis Cezalı Firari Yakalandı - Son Dakika
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