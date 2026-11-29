Bingöl'de çeşitli suçlardan toplam 35 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile Yenişehir Şehit Hayrullah Polat Polis Merkezi Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, elde veya üstte taşınan eşyayı özelliğini kullanarak ve beceriyle almak suretiyle hırsızlık, sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hükümlü veya tutuklunun kaçması ve bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçlarından toplam 35 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.