5 Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı

5 ayrı suçtan aranan şahıs polisin takibi sonucu yakalandı

SAMSUN - Samsun'da 5 ayrı suçtan aranan ve ayrıca hakkında 4 yıl hapis cezası bulunan şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da 5 ayrı suçtan arandığı belirtilen ve hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T., İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'ndeki evinde polisin takibi sonucu 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek ve 15 adet sentetik ecza ile yakalandı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan A.T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.T. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.