Felaket tahminleri ardı ardına geliyor

ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, geçen ay 0,5 puan artarak yüzde 3,6'ya çıktı. ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Mart 2025 dönemine ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

KISA VADELİ ENFLASYON BEKLENTİSİ ARTTI

Yaklaşık 1300 hanehalkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi geçen ay yüzde 3,1'den yüzde 3,6'ya yükseldi. Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi aynı dönemde değişim göstermeyerek yüzde 3 seviyesinde kalırken, 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi ise yüzde 3'den yüzde 2,9'a geriledi.

İşsizlik, iş kaybı ve gelir artışı beklentilerinde kötüleşme gözlenirken, hanehalkı gelirlerindeki artışa ilişkin beklenti 0,3 puan azalışla yüzde 2,8'e indi. Bu dönemde maliyetlere yönelik artış beklentisi gıda için yüzde 5,2 ile Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, sağlık hizmetleri için yüzde 7,9'a ve kira için yüzde 7,2'ye yükseldi. Maliyetlere yönelik artış beklentisi aynı dönemde benzin için yüzde 3,2'ye ve üniversite eğitimi için yüzde 6,7'ye geriledi.

ENFLASYON SEVİNCİ KISA MI SÜRECEK?

Ortalama işsizlik beklentisi (ABD'deki işsizlik oranının bir yıl sonra daha yüksek olma ihtimaline dair ortalama tahmin) 4,6 puan artarak yüzde 44'e yükseldi. Bu, Nisan 2020'den bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,4 artışla beklentilerin altında gerçekleşmişti.

ÜNLÜ YATIRIMCIDAN FELAKET SENARYOSU

Ünlü yatırımcı Ray Dalio, ABD ekonomisinin resesyonun ötesinde daha kötü bir durumla karşılaşabileceği konusunda uyarıda bulundu. Hedge fonu milyarderi, "Bence şu anda bir karar alma noktasındayız ve resesyona çok yakınız. Ben eğer bu iyi bir şekilde ele alınmazsa resesyondan daha kötü bir şey olacağı konusunda endişeliyim." diye konuştu.