Öz kızından İsrailli bakana istismar suçlaması! Baba ve kardeşi de skandalın içinde - Son Dakika
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Öz kızından İsrailli bakana istismar suçlaması! Baba ve kardeşi de skandalın içinde

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İsrail Yerleşimler ve Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock'un kızı Shoshana Strock, annesi, babası ve bir erkek kardeşinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu açıkladı.

15.04.2025 09:44
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İsrail Yerleşimler ve Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock'un kızı Shoshana Strock, annesi, babası ve erkek kardeşini cinsel istismarla suçlayarak ülkeyi sarsan bir skandalı ortaya çıkardı.

İsrail'in The Times of Israel gazetesi, haberi okuyucularına "kamuya mal olmuş üst düzey bir kadının kızı ebeveynlerini cinsel istismarla suçladı; dava hakkında yayın yasağı kararı" ile duyurdu.

HEMEN YAYIN YASAĞI ALINDI

Kızın, ebeveynleri hakkında cinsel istismar suçlamasıyla polise şikayette bulunduğu, medyanın soruşturma hakkında en ufak bilgi dahi yayınlanmasına izin vermeyen bir yayın yasağı kararının alındığı bildirildi.

Şahsın kısa bir süre önce yurtdışında olduğunu ve yakın zamanda ülkeye döndüğünü belirten İsrail medyasına, yabancı basından konuyla ilgili alıntı yapılması ve doğrudan ya da dolaylı olarak olayın ayrıntılarının haberleştirilmesine ilişkin yayın yasağı getirildiği kaydedildi.

Öz kızından İsrailli bakana istismar suçlaması

GİZLİ YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMADAN BAKAN ORİT STROCK ÇIKTI

Polisin şikayetin kamuoyuna açıklanmasına izin verdiği, ancak soruşturma ve şüphelilerle ilgili bilgileri gizli tuttuğu aktarılmasına rağmen, şikayette bulunanın İsrailli kadın Bakan Orit Strock'un kızı Shoshana Strock olduğu anlaşıldı.

TALİHSİZ KIZ İŞAYETTE BULUNACAK

Aşırı sağcı bakanın kızı Shoshana Strock'un şikayette bulunmadan bir kaç gün önce sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak ailesine yönelik cinsel istismar suçlamasında bulunduğu ve şikayette bulunacağını söylediği ortaya çıktı.

Shoshana Strock sosyal medyada yayınladığı videoda, bakan olan annesi, babası ve bir erkek kardeşinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

KARDEŞİ DE TACİZ MAĞDURU

İtalya'da yaşayan Shoshana, ayrıca küçük erkek kardeşlerinin de anne ve babaları tarafından fiziksel tacize maruz kaldığını söyleyerek polise şikayette bulundu.

Öz kızından İsrailli bakana istismar suçlaması! Baba ve kardeşi de skandalın içinde
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Kaynak: AA

3-sayfa, İsrail, Hukuk, Dünya, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Öz kızından İsrailli bakana istismar suçlaması! Baba ve kardeşi de skandalın içinde - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Omer Uslu:
    Lanetli kavim 16 1 Yanıtla
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