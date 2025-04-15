Minguzzi'nin mezarını tahrip eden şahıs: Kimseden talimat veya para almadım - Son Dakika
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Minguzzi'nin mezarını tahrip eden şahıs: Kimseden talimat veya para almadım

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İstanbul'da Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip ettiği için tutuklanan Duran Aydın'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Aydın, "Küçük bir çocuğun öldürülme olayına sinirlendim. O anki sinirle kendimi kaybettim. Bu olayı gerçekleştirmek için kimseden talimat veya para almadım. Yine müteveffayı öldüren şahısları da tanımam." dedi.

15.04.2025 19:15
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İstanbul'un Kadıköy ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bahçelievler'deki mezarı tahrip edilip, çevresine zarar verildi. Kabristandaki mezarın talan edilmesi ile ilgili re'sen başlatılan soruşturma devam ederken, faillerin yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde özel ekip oluşturuldu.

Minguzzi'nin mezarını tahrip eden şahıs: Kimseden talimat veya para almadım

MİNGUZZİ'NİN MEZARINI TAHRİP EDEN ŞAHIS TUTUKLANDI

Polis ekipleri tarafından Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden Duran Aydın adlı şüpheli yakalandı. Şüpheli Duran Aydın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Duran Aydın'ın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifade ortaya çıktı.

Minguzzi'nin mezarını tahrip eden şahıs: Kimseden talimat veya para almadım

"O ANKİ SİNİRLE KENDİMİ KAYBETTİM"

Şüpheli Duran Aydın ifadesinde, "Ben mezarlığın yakınında bulunan Nurettin Bayraktar köprüsünün alt tarafında çimlerin üzerinde sokakta kalmaktayım. Kaldığım yer ölen şahsın mezarına yakındır. Ben içecek kutusu toplayarak ve hurdacılık yaparak geçimimi sağlıyorum. Olay günü de mezarlık içerisine kutu toplamak amacı ile girdim. Gece vaktiydi. Saatin kaç olduğunu hatırlamıyorum. Ölen şahsın mezarının orada olduğunu gazeteden ve haberlerden öğrendim. Mezara bakmak istedim. Bunun üzerine mezar yerine gittim. Ardından küçük bir çocuğun öldürülme olayına sinirlendim. O anki sinirle kendimi kaybettim. Ardından mezardaki çiçekleri yoldum. Çitleri kaldırarak attım. Bu olayın neden yaptığımı bilmiyorum. O anki sinirle eylemleri gerçekleştirdim. Zaten konuya dair de çok fazla hatırladığım bir şey yoktur" dedi.

Minguzzi'nin mezarını tahrip eden şahıs: Kimseden talimat veya para almadım

"KİMSEDEN TALİMAT VEYA PARA ALMADIM"

Şüpheli Duran Aydın ifadesinin devamında, "Bu olayı gerçekleştirmek için kimseden talimat veya para almadım. Yine müteveffayı öldüren şahısları da tanımam" şeklinde konuştu. Zanlı, "Olayı gerçekleştirdiğiniz gün müteveffanın öldürülmesine ilişkin davanın görüleceği hakkında bilginiz var mıydı?" sorusuna ise, "Davanın görüleceğinden haberim yoktu. Ben sadece gazete haberlerinden müteveffanın öldürüldüğünü ve mezarının orada olduğunu biliyorum. Başka bir bilgim yoktur" şeklinde cevap verdi.

Minguzzi\'nin mezarını tahrip eden şahıs: Kimseden talimat veya para almadım
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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Minguzzi'nin mezarını tahrip eden şahıs: Kimseden talimat veya para almadım - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Oooo:
    Ceza olarak 5 sene her ay görevliler eşliğinde evladımızın kabrinin bakım işlerini yerine getirsin. Her bakımda 5 çiçek ekme cezası verilsin 2 0 Yanıtla
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