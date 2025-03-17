5 Yıl Süren Lösemi Mücadelesi Sonunda Küçük Avni Hayatını Kaybetti

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 5 yıldır lösemi tedavisi gören Avni Aydınoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

İncirliova'nın Sandıklı Mahallesi'nde yaşayan Kadir Aydınoğlu'nun 11 yaşındaki oğlu Avni Aydınoğlu, henüz 6 yaşındayken lösemi teşhisi konulmasının ardından zorlu bir tedavi sürecine başladı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan küçük Avni, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Avni Aydınoğlu'nun vefatı, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini derin üzüntüye boğdu. Çocukluğunun en güzel yıllarını hastalıkla mücadele ederek geçiren Avni'nin kaybı, mahallede büyük bir hüzne yol açtı.

Minik Avni, öğle namazına müteakip Yunus Emre Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından İncirliova İlçe Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi. Cenaze törenine İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İncirliova İlçe Emniyet Müdürü Taner Emre ve çok sayıda vatandaş katıldı. - AYDIN