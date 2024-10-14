6 Suç Örgütü Çökertildi, 91 Tutuklama

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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "6 ayrı organize suç örgütü çökertildi, 91 şüpheli tutuklandı. Kahramanmaraş'ta Muhammed Kaya, Mersin'de Hasan Sağsız, Denizli'de Niyazi Dönmez, Antalya'da Mustafa Akel, Gaziantep'te Ümit Öge ve İstanbul'da Turgut Yalçın'ın elebaşılığını yaptığı 6 ayrı organize suç örgütü planlı ve projeli olarak yapılan 'Kuyu-34' ve 'Kuyu-35' operasyonlarında çökertildi." - ANKARA