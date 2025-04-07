81 il mahkemesi tarafından 410 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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81 il mahkemesi tarafından 410 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

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81 il mahkemesi tarafından toplam 410 ayrı suçtan 2 yıldır aranan şahıs İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yakalanarak Tekirdağ'a getirildi. Suç makinesi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

07.04.2025 15:21
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Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

410 AYRI SUÇTAN ARANIYORDU

Çalışmada, "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında hapis cezaları bulunan ve 81 ayrı il mahkemesi tarafından toplam 410 ayrı suçtan 2 yıldır aranan A.P.'nin İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bulunduğu belirlendi.

TUTUKLANDI

Jandarmanın İstanbul'da düzenlediği operasyonla yakalanan A.P., Tekirdağ'da getirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

81 il mahkemesi tarafından 410 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa 81 il mahkemesi tarafından 410 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Chen Medya :
    410 suç kaydı adam yememiş içmemiş suç işlemiş 25 0 Yanıtla
  • Hayri Dere:
    ya bu adamı bırakın türkiyemiz de daha çok tehlikelileri var mesela İmamoğlu bence onun suçu daha kabarıktır ha ha ha 6 1 Yanıtla
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