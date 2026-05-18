85 Yaşındaki Kadın Kayboldu

18.05.2026 14:01
Samsun'un Canik ilçesinde 85 yaşındaki Türkan Yener'den haber alınamıyor, arama çalışmaları sürüyor.

Samsun'un Canik ilçesinde yalnız yaşayan 85 yaşındaki kadından haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı.

Canik Kaleboğazı Mahallesi Kabuk Sokak'taki adresinde ikamet eden Türkan Yener (85), 17 Mayıs Pazar günü tahmini olarak kayboldu. Bugün yapılan ihbarın ardından ekipler bölgede arama çalışması başlattı.

Yener'in bedensel engelinin bulunmadığı, bilinen bir hastalığı ya da düzenli kullandığı bir ilacının olmadığı öğrenildi. Yaşlı kadının 1. derece akrabasının bulunmadığı ve yalnız yaşadığı bilgisi paylaşıldı. Yener'in son olarak pazar günü evdeki güvenlik kamerasında görüldüğü, daha sonra ise Mert Irmak Köprüsü civarında görüldüğüne dair değerlendirme yapıldığı aktarıldı.

İhbarın ardından bugün başlayan arama faaliyetlerinde ekiplerin çalışmalarını özellikle ırmak yatağı ve çevresindeki güzergah üzerinde yoğunlaştırdığı belirtildi. Arama çalışmaları, AFAD koordinatörlüğünde bölge genelinde sürdürülüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

