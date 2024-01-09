 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD'de Yargıca Saldıran Sanık Mahkemeye Zincirlenmiş Halde Çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de Yargıca Saldıran Sanık Mahkemeye Zincirlenmiş Halde Çıkarıldı

ABD'nin Las Vegas kentinde geçtiğimiz hafta denetimli serbestlik talebini reddeden yargıca saldıran sanık, bu kez elleri vücuduna zincirlenmiş ve başına maske takılmış halde mahkemeye çıkarıldı. Sanık önceki duruşmada saldırdığı yargıç tarafından 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD\'de Yargıca Saldıran Sanık Mahkemeye Zincirlenmiş Halde Çıkarıldı
09.01.2024 - 15:18,
Abone Ol

ABD'nin Las Vegas kentinde geçtiğimiz hafta denetimli serbestlik talebini reddeden yargıca saldıran sanık, bu kez elleri vücuduna zincirlenmiş ve başına maske takılmış halde mahkemeye çıkarıldı. Sanık önceki duruşmada saldırdığı yargıç tarafından 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentindeki Clark County Bölge Mahkemesinde geçtiğimiz hafta darp suçundan yargılandığı davada denetimli serbestlik talebinin reddedilmesiyle yargıca saldıran 30 yaşındaki sanık Deobra Delone Redden, yeniden mahkemeye çıkarıldı. Redden bu kez duruşma salonuna elleri vücuduna zincirlenmiş ve başına maske takılmış halde özel önlemler alınarak getirildi. Yargıç Mary Kay Holthus, önceki duruşmada kendisine saldıran Redden'ı hakkında suçlama nedeniyle 4 yıl hapis cezasına çarptırdı. Holthus kararında, önceki duruşmanın yarıda kaldığını hatırlatarak, "Geçtiğimiz hafta sanığın eyleminden önce vermekte olduğum cezayı değiştirmediğimi açıkça belirtmek isterim" ifadelerini kullandı. Yargıç Holthus, Redden'ın sadece daha önce kabul ettiği suçundan dolayı ceza aldığını, geçtiğimiz hafta kendisine yönelik saldırıyla ilgili karşı karşıya olduğu suçlamanın başka bir yargıç tarafından ele alınacağını vurguladı.

Redden'ın geçtiğimiz yıl bir kişiyi beyzbol sopasıyla darp etmekten 4 yıl hapis cezası aldığı öğrenildi.

Redden'ın yargıca saldırı nedeniyle Salı günü mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Hapse gireceğini anlayınca yargıca saldırmıştı

Clark County Bölge Mahkemesinde geçtiğimiz hafta ağır darp suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan Redden, denetimli serbestlik talebinde bulunmuştu. Yargıçtan hoşgörü isteyen Redden, cezaevine gönderilmesi gerektiğini düşünmediğini ifade etmişti. Yargıç Mary Kay Holthus ise sabıka geçmişi nedeniyle Redden'ın denetimli serbestlik talebini reddetmişti. Hapis cezasına çarptırılacağını anlayan Redden, küfür etmeye başlamış, mahkeme kürsüsünden yargıç Holthus'ın üzerine atlamıştı. Holthus yere düşerken, görevliler Redden'a müdahale etmiş, o anlar mahkemenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansımıştı.

Yargıç Holthus hafif yara alırken, saldırgan sanığa müdahale eden bir mahkeme görevlisinin ise hastaneye kaldırıldığı açıklanmıştı. Yargıca saldıran Redden ise Clark County Gözaltı Merkezine gönderilmiş, darp da dahil olmak üzere çok sayıda yeni ağır suçlamayla karşı karşıya olduğu belirtilmişti.

Suçlamayı kabul etmişti

Redden'ın Kasım ayında hakkındaki "ciddi bedensel zarara yol açan darp suçunu" kabul ettiği öğrenilmişti. Geçtiğimiz hafta yapılan duruşma öncesi akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için ilgili kurumlara yönlendirilen Redden'ın, cezai ehliyetinin tam olduğuna karar verilmişti.

Redden kayıtlara göre daha önce aile içi darp suçundan da hapis yatmıştı. - LAS VEGAS

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Las Vegas, Mahkeme, Yargı, Güvenlik, Ceza, Suç, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ABD'de Yargıca Saldıran Sanık Mahkemeye Zincirlenmiş Halde Çıkarıldı - Son Dakika


16:23
Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız
16:09
ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var
15:54
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak? AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak?
15:37
Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak
15:14
İmamı bıçaklayan saldırganın babası konuştu: Oğlum 1-2 ay önce dini konulara merak sardı İmamı bıçaklayan saldırganın babası konuştu: Oğlum 1-2 ay önce dini konulara merak sardı
14:50
Altın Küre'de ödül alan Emma Stone, yakın arkadaşı Taylor Swift'e kameralar önünde küfür etti Altın Küre'de ödül alan Emma Stone, yakın arkadaşı Taylor Swift'e kameralar önünde küfür etti
14:48
İlklere imza attı! Fransa'nın yeni Başbakanı 34 yaşındaki Gabriel Attal oldu İlklere imza attı! Fransa'nın yeni Başbakanı 34 yaşındaki Gabriel Attal oldu
14:34
İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Son Dakika
16:23 Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız
16:09 ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var
15:54 AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak?
15:37 Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak
15:14 İmamı bıçaklayan saldırganın babası konuştu: Oğlum 1-2 ay önce dini konulara merak sardı
14:50 Altın Küre'de ödül alan Emma Stone, yakın arkadaşı Taylor Swift'e kameralar önünde küfür etti
14:48 İlklere imza attı! Fransa'nın yeni Başbakanı 34 yaşındaki Gabriel Attal oldu
14:34 İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
14:27 Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin 2. bebeği dünyaya geldi
14:22 RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 16:33:50. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de Yargıca Saldıran Sanık Mahkemeye Zincirlenmiş Halde Çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement