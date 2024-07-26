ABD'nin California eyaletindeki orman yangını 145 bin 172 dönüme yayıldı - Son Dakika
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ABD'nin California eyaletindeki orman yangını 145 bin 172 dönüme yayıldı

California eyaletinin kuzeyinde çıkan Park yangını hızla büyüyerek 145 bin 172 dönümlük alanı küle çevirdi. Yangın nedeniyle en az 4 bin kişi evlerinden tahliye edildi ve itfaiye ekipleri zorlu çalışmalarını sürdürüyor. ABD'deki en büyük orman yangını ise Oregon eyaletinde devam ediyor.

26.07.2024 12:40
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ABD'nin California eyaletinin en büyük orman yangını, 145 bin 172 dönümlük alana yayıldı. Alevlerle mücadele sürüyor.

ABD, orman yangınlarıyla boğuşuyor. California eyaletinin kuzeyindeki Butte County'de çarşamba günü çıkan "Park" yangını hızla büyüdü. California Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı (CAL FIRE) tarafından yapılan açıklamaya göre ilk 12 saatte 4 bin dönüme yayılan yangın, şu ana kadar 145 bin 172 dönümlük alanı küle çevirdi. Butte ve Tehama County'de en az 4 bin kişi evlerinden tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yüksek sıcaklık, dik ve engebeli arazi nedeniyle çalışmalarını güçlükle sürdürdüğü belirtildi. Park yangını, 5 Temmuz'da güneydeki Santa Barbara yakınlarında çıkan Lake yangınını geride bırakarak şu anda eyaletin en büyük ormanına dönüştü.

Öte yandan Butte County Savcılığından dün yapılan açıklamada, Park yangınını çıkarmakla suçlanan 42 yaşındaki bir adamın tutuklandığı duyurulmuştu.

ABD'deki en büyük orman yangını ise kadar 280 bin dönümden fazla alanda Oregon eyaletinde devam ediyor. - CALİFORNİA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa ABD'nin California eyaletindeki orman yangını 145 bin 172 dönüme yayıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'nin California eyaletindeki orman yangını 145 bin 172 dönüme yayıldı - Son Dakika
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