ABD'nin Iowa eyaletindeki hortumda 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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ABD'nin Iowa eyaletindeki hortumda 4 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Iowa eyaletinde 2 bin nüfuslu Greenfield kasabasını vuran hortumda 4 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Yaralılardan 14'ü hastaneye kaldırıldı. Ulusal Hava Durumu Servisi, salı günü çıkan 26 hortumdan 21'inin Iowa'da görüldüğünü açıkladı.

23.05.2024 12:26
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ABD'nin Iowa eyaletinde büyük bir yıkıma yol açan hortumda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin yaralandığı açıklandı.

ABD'nin Iowa eyaletinde 2 bin nüfuslu Greenfield kasabasını vuran hortumun bilançosu belli oldu. Iowa Kamu Güvenliği Departmanı tarafından yapılan açıklamada, hortum nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralılardan 14'ünün tedavi için hastanelere kaldırıldığı aktarıldı. Iowa Valisi Kim Reynolds yaptığı açıklamada, "Bu yürek burkucu, korkunç. Yıkımı tarif etmek zor" ifadelerini kullandı. Vali Reynolds, Greenfield kasabasının büyük bir kısmının yerle bir olduğunu vurguladı.

Ulusal Hava Durumu Servisi, salı günü çıkan 26 hortumdan 21'inin Iowa'da görüldüğünü aktardı.

Kasırga nedeniyle kasabadaki çok sayıda ev yıkılmış, ağaçlar devrilirken, araçlarda da hasar meydana gelmişti. - DE MOINES

Kaynak: İHA

Acil Durum, Doğal Afetler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ABD'nin Iowa eyaletindeki hortumda 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'nin Iowa eyaletindeki hortumda 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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