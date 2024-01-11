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ABD'yi etkisi altına alan fırtınada can kaybı 5'e yükseldi - Son Dakika
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ABD'yi etkisi altına alan fırtınada can kaybı 5'e yükseldi

ABD'nin ortabatı ve güneydoğusundaki en az 30 eyalette salı gününden bu yana etkili olan şiddetli kış fırtınası hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kuvvetli rüzgar, hortum, kar ve sağanak yağışı etkili olurken, yaklaşık 164 milyon kişinin bulunduğu bölgede dondurucu hava şartları ve kasırga uyarısı yapıldı. Ülkenin güneyindeki Florida eyaletinden kuzeydeki New York eyaletine kadar olan bölgede 630 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. Houston County'de meydana gelen hortum sonucu 81 yaşındaki 1 kadın hayatını kaybederken, Birmingham kentinde ağacın otoyoldaki aracın üzerine düşmesi sonucu 68 yaşındaki 1 kişi, Georgia'nın Clayton bölgesinde de benzer bir olayda 1 kişinin öldüğü belirtildi. Kuzey Carolina'daki Catawba County'de bir karavan parkında hortum meydana gelmesi sonucu 1 kişi, Missouri eyaletinde ise 17 yaşındaki bir sürücü buzlanan yolda aracının kontrolünü kaybetmesi sonucu yaptığı kazada hayatını kaybetti. Dün ülke genelinde 15 binden fazla uçuş ertelendi, yaklaşık bin 300 uçuş ise iptal edildi. Ulusal Hava Durumu Servisi'ne (NWS) göre Atlantik Kıyısı boyunca 150'den fazla nehirde su seviyesi yükseldi. Saatte 150 kilometre hızla ülkede etkili olan şiddetli fırtına, dün akşam saatleri itibarıyla Kanada'ya doğru ilerlemeye başladı. Ulusal Hava Durumu Servisi, Cuma günü farklı bir şiddetli fırtınanın etkili olacağını, doğudaki eyaletlerde kar yağışının etkili olacağını açıkladı. - WASHINGTON

ABD\'yi etkisi altına alan fırtınada can kaybı 5\'e yükseldi
11.01.2024 - 12:18,  Güncelleme: 12:19
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ABD'yi etkisi altına alan fırtınada can kaybı 5'e yükseldi.

ABD'nin ortabatı ve güneydoğusundaki en az 30 eyalette salı gününden bu yana etkili olan şiddetli kış fırtınası hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kuvvetli rüzgar, hortum, kar ve sağanak yağışı etkili olurken, yaklaşık 164 milyon kişinin bulunduğu bölgede dondurucu hava şartları ve kasırga uyarısı yapıldı. Ülkenin güneyindeki Florida eyaletinden kuzeydeki New York eyaletine kadar olan bölgede 630 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.

Houston County'de meydana gelen hortum sonucu 81 yaşındaki 1 kadın hayatını kaybederken, Birmingham kentinde ağacın otoyoldaki aracın üzerine düşmesi sonucu 68 yaşındaki 1 kişi, Georgia'nın Clayton bölgesinde de benzer bir olayda 1 kişinin öldüğü belirtildi. Kuzey Carolina'daki Catawba County'de bir karavan parkında hortum meydana gelmesi sonucu 1 kişi, Missouri eyaletinde ise 17 yaşındaki bir sürücü buzlanan yolda aracının kontrolünü kaybetmesi sonucu yaptığı kazada hayatını kaybetti.

Dün ülke genelinde 15 binden fazla uçuş ertelendi, yaklaşık bin 300 uçuş ise iptal edildi. Ulusal Hava Durumu Servisi'ne (NWS) göre Atlantik Kıyısı boyunca 150'den fazla nehirde su seviyesi yükseldi.

Saatte 150 kilometre hızla ülkede etkili olan şiddetli fırtına, dün akşam saatleri itibarıyla Kanada'ya doğru ilerlemeye başladı. Ulusal Hava Durumu Servisi, Cuma günü farklı bir şiddetli fırtınanın etkili olacağını, doğudaki eyaletlerde kar yağışının etkili olacağını açıkladı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA
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Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Carolina, New York, Florida, Fırtına, Ulaşım, Hava Durumu, Doğal Afetler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

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