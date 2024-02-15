Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Silahlı saldırıya karışan 16 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Silahlı saldırıya karışan 16 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Silahlı saldırıya karışan 16 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili adliyeye sevk edilen 26 kişiden 16'sının tutuklandığını açıkladı. Tutuklanan zanlılardan 3'ünün 18 yaşının altında olduğunu belirten Bakan Tunç, hain saldırıların amacına ulaşamayacağını söyledi.

15.02.2024 11:10  Güncelleme: 11:23
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili adliyeye sevk edilen 26 kişiden 16'sının tutuklandığını açıkladı.

Tutuklanan zanlılardan 3'ünün 18 yaşının altında olduğunu bildiren Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında; 26 şüpheli adliyeye sevk edilmiş, 3'ü 18 yaşının altında toplam 16 şüpheli tutuklanmış, 1'i 18 yaşının altında 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 5 şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır. Ülkemizin huzurunu bozmak isteyen, demokrasimize yönelik bu tür hain saldırılar asla amacına ulaşamayacaktır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Silahlı saldırıya karışan 16 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Silahlı saldırıya karışan 16 kişi tutuklandı - Son Dakika
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