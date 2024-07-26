Adalet Bakanlığı, Evdeki Eşyaların Haczedilerek Satışa Çıkarıldığı İddialarını Yalanladı - Son Dakika
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Adalet Bakanlığı, Evdeki Eşyaların Haczedilerek Satışa Çıkarıldığı İddialarını Yalanladı

Adalet Bakanlığı, bir vatandaşın evindeki tüm eşyaların Dikili İcra Dairesi tarafından haczedilerek satışa çıkarıldığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, yapılan işlemin borçlunun borcundan dolayı haciz işlemi olmadığı, satışa konu edilerek tahliyesine karar verilen taşınmazda bulunan borçluya ait eşyaların yedieminden teslim alınmaması nedeniyle taşınmazdan tahliyesine ilişkin olduğu belirtildi. Ayrıca, haberlerde bahsedilen eşyaların haczedilemeyecek mallar olduğu ve konunun titizlikle inceleneceği ve ilgililer hakkında tahkikat yapılacağı ifade edildi.

26.07.2024 16:48
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Adalet Bakanlığı, bir vatandaşın evindeki tüm eşyaların Dikili İcra Dairesi tarafından haczedilerek satışa çıkarıldığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "İcra Müdürlüğünce yapılan işlem, borçlunun borcundan dolayı haciz işlemi olmayıp, satışa konu edilerek tahliyesine karar verilen taşınmazda bulunan borçluya ait eşyaların yedieminden teslim alınmaması nedeni ile taşınmazdan tahliyesine ilişkindir" ifadeleri kullanıldı.

Adalet Bakanlığı, basın yayın organlarında yer alan, bir vatandaşın evindeki tüm eşyaların Dikili İcra Dairesi tarafından haczedilerek satışa çıkardığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İcra Müdürlüğünce yapılan işlem, borçlunun borcundan dolayı haciz işlemi olmayıp, satışa konu edilerek tahliyesine karar verilen taşınmazda bulunan borçluya ait eşyaların yedieminden teslim alınmaması nedeni ile taşınmazdan tahliyesine ilişkindir. Kaldı ki haberlerde bahsedilen eşyalar, İcra ve İflas Kanunu'nun 82. maddesi kapsamında haczedilemeyecek mallardandır. Borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireylerine ait kişisel eşya ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyasının hacze kabil olmadığı hususu, 2 Temmuz 2012 tarihinde yapılan değişiklikle hüküm altına alınmıştır. İcra Müdürlüğünce satış ilanında gerekli özenin gösterilmemiş olması ve açıklayıcı bilgilere yer verilmemesi sebebi ile konu titizlikle incelenmekte olup ilgililer hakkında tahkikat yapılacaktır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adalet Bakanlığı, Evdeki Eşyaların Haczedilerek Satışa Çıkarıldığı İddialarını Yalanladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adalet Bakanlığı, Evdeki Eşyaların Haczedilerek Satışa Çıkarıldığı İddialarını Yalanladı - Son Dakika
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