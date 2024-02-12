Adana'da 22 Milyon 500 Bin Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi, Bir Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da 22 Milyon 500 Bin Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi, Bir Kişi Tutuklandı

Adana\'da 22 Milyon 500 Bin Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi, Bir Kişi Tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir depoda gümrük kaçağı makaron olduğu ihbarını aldı. Polis, yapılan baskında 22 milyon 500 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli Ümit E. tutuklandı.

12.02.2024 10:30  Güncelleme: 10:34
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Adana'da polis, bir depoya yaptığı baskında 22 milyon 500 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirirken olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir depoda gümrük kaçağı makaron olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine söz konusu depoya baskın düzenleyen polis 22 milyon 500 bin gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Olay yerinde gözaltına alınan şüpheli Ümit E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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