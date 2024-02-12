Adana\'da 22 Milyon 500 Bin Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi, Bir Kişi Tutuklandı

Adana'da polis, bir depoya yaptığı baskında 22 milyon 500 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirirken olayla ilgili bir kişi tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir depoda gümrük kaçağı makaron olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine söz konusu depoya baskın düzenleyen polis 22 milyon 500 bin gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Olay yerinde gözaltına alınan şüpheli Ümit E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü vekili Samet Güdük, makamında kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Güdük, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
İstanbul Avcılar'da bir genç, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Genç adam, köpeklerle mücadele ederek kendini korumayı başardı. Bu olay, sokak köpekleri sorununun çözümü için siyasi partilerin vaatlerini gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Tunç, başıboş sokak köpekleri sorununa çözüm bulunacağını ifade etti. Ancak, vatandaşlar somut adımların atılmasını ve sokakların daha güvenli hale getirilmesini talep ediyor.
İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin olarak Ahlam Albashır ve diğer 35 sanığın yargılandığı davada savcılık, Albashir'in 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 3 bin 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Albashir ise savunmasında, vefat eden insanlar nedeniyle geceleri uyuyamadığını ve idam cezasını kabul edeceğini belirtti. Duruşma savcısı ise Albashir'e yetim bıraktığı çocukların günahının onun üzerinde olduğunu söyledi.
Amerikan futbol sezonunun en bilinen etkinliği olan Süper Bowl maçı ansas City Chiefs ve San Francisco 49ers takımları arasında oynandı. Kansas City Chief'in oyuncusu olan sevgilisi Travis Kelce'nin locadan izleyen Taylor Swift, şampiyonluğun ardından sahaya inerek aşkını öpücüklere boğdu.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden yurda döndü. Bir basın toplantısı düzenleyerek uzay yolculuğuyla ilgili bilgiler veren Gezeravcı, "Turistik geziye çıktı" eleştirilerine de yanıt verdi. Gezeravcı açıklamasında "Yaptığımızın bir uzay seyahati olmadığını çok rahatlıkla ifade edebilirim. Gönlümüz rahat." dedi.
Teknesiyle nehirde balık avına çıkan Trakyalı bir vatandaşın dev yayın balığını avlama heyecanı görülmeye değerdi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Aylardır kirasını ödeyemediği için ev sahibiyle davalık olan fenomen yazar Pucca'nın eski ev sahibi oyuncu Tuba Ünsal da isyan etti. Pucca'nın yıllardır kendisinin evinde kiracı olduğunu söyleyen oyuncu, "Evimi mahvetti demek az kalır sanırım yaşadığı tüm travmaların cezasını eve kesti. Aylarca kira ödemedi" dedi.
TİP'in Hatay adayı olan eski futbolcu Gökhan Zan, şehirdeki 6 Şubat anma törenleri sırasında gerginlik yaşadığı Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Zan, "Gelin, çekilin ve Hatay İttifakı etrafında birleşelim. Lütfen bu çağrımızı duyun. Tüm Hatay halkına; hep birlikte bu kötü gidişi değiştirelim" dedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da 22 Milyon 500 Bin Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi, Bir Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?