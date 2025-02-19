Adana'da suçüstü yakalanan 4 torbacı tutuklandı
ADANA - Adana'da narkotik polisinin yaptığı operasyonda suçüstü yakalanan 6 uyuşturucu satıcısından 4'ü tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 6 kişinin yakalandığı operasyonda 353.26 gram metamfetamin, 107.38 gram bonzai, 902 uyuşturucu hap ve 38.30 gram kokain el geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da 4 Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı - Son Dakika
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