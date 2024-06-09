Adana'da Cankurtaran Ekibi Kuruldu

3.Sayfa

Adana'da tüm zamanların haziran ayı sıcaklık rekorunun kırıldığı şu günlerde iki haftada serinlemek için sulama kanalına giren 6 kişi boğulunca bir mahallede vatandaşlar kendi "Cankurtaran" ekibini oluşturdu. Cankurtaran ekibi sulama kanallarında yüzen çocukları kurtararak bir tatbikat yaptı.

Adana'da Haziran ayına girilmesiyle birlikte Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisine girdi. 44 derece sıcaklık ile tüm zamanların en sıcak haziran ayının yaşandığı şu günlerde boğulma vakaları da arttı. Son iki haftada 6 kişi, ocaktan bu yana ise 12 kişi serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu. Adana'da her yıl ortalama 30 kişi serinlemek için girdiği sulama kanalında hayatını kaybediyor. Son 10 yılda ise yaklaşık 300 kişi boğularak can verdi.

6 kişilik "Cankurtaran" ekibi kurdular

Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi'nde mahalleli boğulma vakalarına karşılık kendi "Cankurtaran" ekibini oluşturdu. Cankurtaran ekibinde sertifikalı 6 kişi bulunuyor. Cankurtaranlar sulama kanalında bir de kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Antalya'da sertifikalı olarak cankurtaranlık yapan 21 yaşındaki Volkan Toprak," Burada bizim arkadaşlarımız, kardeşlerimiz yüzüyor. Biz onları orada hemen uyarıyoruz, çıkın kanaldan diye. Birçok kişi boğuldu bu kanallarda. Çok şükür mahallemizin yanındaki kanalda boğulma vakası olmadı. Çünkü arkadaşlarımız yardımcı oluyor, uyarıyor. Birkaç kişiyi de boğulurken hep kurtardılar" dedi.

"Belediyeden destek bekliyoruz"

"Merkez Park'ta ya da başka yerde gezen bekçi arkadaşlarımız buralarda güvenliğini sağlayabilir" diyen Toprak, "Zeydan başkanımızdan rica ediyoruz. Kanalların belli yerinde demirleri yok. Buradan geçen kişiler düşebilir. Çocuk arabası falan geçerken düşebilir. Yani bize bir yardımcı olabilirler. Adana Büyükşehir Belediyesinden buraya destek bekliyoruz" diye konuştu.

"Havuz olmadığı için insanlar sulama kanallarına yöneliyor"

Sulama kanallarında yüzenleri uyardıklarını dile getiren Toprak, "Sulama kanalında yüzen kişilere sakince çıkmasını söylüyoruz, uyarıp yardımcı oluyoruz. Bazı yerlerde ayakları falan takılıyor, çekip çıkartıyoruz hemen. Genellikle uyarıp çıkmalarını söylüyoruz. Onlar da bizleri dinleyip çıkıyor. Ama sıcak olduğu için Adana sıcakları da belli, mahallemizde de hiç havuz olmadığından dolayı insanlar sulama kanalına yöneliyor" sözlerine yer verdi. - ADANA