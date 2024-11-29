Adana'da Ekmek İmalathanesine Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Adana'da Ekmek İmalathanesine Silahlı Saldırı

Adana\'da Ekmek İmalathanesine Silahlı Saldırı

Adana'da motosikletli şüpheliler, ekmek imalathanesine silahlı saldırı düzenleyerek 4 kişiyi yaraladı.

29.11.2024 23:38
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Adana'da motosikletli şüpheliler tarafından ekmek imalathanesine yapılan silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen motosikletli şüpheliler ekmek imalathanesine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında işyerinde bulunan Azad D., Osman Ö., Umut A. ve Cuma Ö. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışması başlattı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Ekmek İmalathanesine Silahlı Saldırı - Son Dakika

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