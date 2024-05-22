Adana\'da Fen Bilgisi Öğretmeni Otomobil Kazasında Hayatını Kaybetti

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Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan Fen Bilgisi Öğretmeni Merve Çürük (26) hayatını kaybetti. Çürük'e çarpan otomobilde yaralanan 8 aylık hamile sürücünün ise hastanede tedavisi devam ediyor.

Kaza, 20 Mayıs günü Yüreğir ilçesi Mithat Özsan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 8 aylık hamile L.K. yönetimindeki 01 LD 400 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Fen Bilgisi Öğretmeni Merve Çürük'e (26) çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı L.K. ile Merve Çürük hastaneye kaldırıldı. Merve Çürük doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı, L.K.'nin bebeğinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Bir süre önce sevgilisiyle nişanlandığı ve evlilik hazırlıkları yaptığı bildirilen öğretmenin cenazesi, otopsinin ardından Kozan ilçesinde toprağa verildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA