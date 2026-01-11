Saimbeyli'de karla mücadele aralıksız sürüyor - Son Dakika
Saimbeyli'de karla mücadele aralıksız sürüyor

Saimbeyli\'de karla mücadele aralıksız sürüyor
11.01.2026 11:09  Güncelleme: 11:13
Saimbeyli ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri, kamu kurumları ve ana arterlerde tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Mahmut Dal, vatandaşların güvenliği için çalışmaların kesintisiz devam edeceğini belirtti.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe merkezi genelinde kamu kurumları, okul ve hastane önleri ile cadde ve sokaklarda tuzlama çalışmaları titizlikle gerçekleştiriliyor.

Belediye Başkanı Mahmut Dal'ın liderliğinde sahada görev yapan ekipler, kar yağışının başladığı ilk andan itibaren çalışmalarını kesintisiz olarak yürütüyor. Kar yağışı sonrası hava şartlarının düzelmesiyle birlikte oluşabilecek buzlanmalara karşı ana arterler, cadde ve sokaklarda iş makineleri eşliğinde tuzlama çalışmalarına devam ediliyor.

Belediye yetkilileri, önceliklerinin vatandaşların sağlığı, güvenliği ve huzuru olduğunu vurgularken, çalışmaların hız kesmeden süreceğini belirtti. Vatandaşlardan ise bu süreçte daha dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. - ADANA

Kaynak: İHA
