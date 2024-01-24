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Adana'da Mobilyacılar Sitesinde Çıkan Yangında İş Yeri Küle Döndü - Son Dakika
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Adana'da Mobilyacılar Sitesinde Çıkan Yangında İş Yeri Küle Döndü

Adana'da mobilyacılar sitesinde bulunan sünger deposunda çıkan yangında iş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İş yeri sahibinin, yangından kısa süre önce akrabasının düğünü için dükkanını kapatıp ayrıldığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Adana\'da Mobilyacılar Sitesinde Çıkan Yangında İş Yeri Küle Döndü
24.01.2024 - 19:21,  Güncelleme: 19:23
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Adana'da mobilyacılar sitesinde bulunan sünger deposunda çıkan yangında iş yeri küle döndü. İş yeri sahibinin, yangından kısa süre önce akrabasının düğünü için dükkanını kapatıp ayrıldığı öğrenildi.

Olay, Yüreğir ilçesinde bulunan mobilyacılar sitesindeki sünger deposunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, işyeri sahibi Halil Başkurt bir akrabasının düğününe katılmak için dükkanını kapatıp ayrıldı. Kısa süre sonra bir anda işyerinden alevler yükselmeye başladı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken iş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan yangın sırasında çevredeki vatandaşlar meraklı gözlerle itfaiyenin müdahalesini izledi. - ADANA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Mobilyacılar Sitesinde Çıkan Yangında İş Yeri Küle Döndü - Son Dakika


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