Adana'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Vatandaşları Uyardı - Son Dakika
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Adana'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Vatandaşları Uyardı

Adana\'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Vatandaşları Uyardı

Adana'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, KADES, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı. KADES uygulamasını tanıtan ekipler, şiddet mağduru kadınlara destek alabilecekleri konusunda bilgilendirme yaptı. Ayrıca esnaflara telefon dolandırıcılığı, hırsızlık ve diğer suçlar hakkında bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

01.03.2024 10:45  Güncelleme: 10:47
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Adana'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri KADES, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, KADES uygulamasını tanıtarak, şiddet mağduru kadınların nasıl destek alabileceklerini anlattı. Kadınlara, KADES uygulamasının telefonlarına nasıl indirileceği, nasıl kullanılacağı ve hangi durumlarda başvurulacağı konusunda bilgilendirme broşürü dağıtarak uyarılarda bulundu.

Ekipler, ayrıca il merkezinde esnaflara telefon dolandırıcılığı, hırsızlık, tırnakçılık-sahte para ve mal varlığına işlenen suçlar hakkında bilgilendirme çalışmaları yaptı. Esnafa, bu tür suçlara karşı nasıl korunacakları, şüpheli durumlarda ne yapacakları ve polise nasıl ulaşacakları konusunda bilgi verdi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Vatandaşları Uyardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Vatandaşları Uyardı - Son Dakika
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