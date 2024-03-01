Adana\'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Vatandaşları Uyardı

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Adana'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri KADES, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, KADES uygulamasını tanıtarak, şiddet mağduru kadınların nasıl destek alabileceklerini anlattı. Kadınlara, KADES uygulamasının telefonlarına nasıl indirileceği, nasıl kullanılacağı ve hangi durumlarda başvurulacağı konusunda bilgilendirme broşürü dağıtarak uyarılarda bulundu.

Ekipler, ayrıca il merkezinde esnaflara telefon dolandırıcılığı, hırsızlık, tırnakçılık-sahte para ve mal varlığına işlenen suçlar hakkında bilgilendirme çalışmaları yaptı. Esnafa, bu tür suçlara karşı nasıl korunacakları, şüpheli durumlarda ne yapacakları ve polise nasıl ulaşacakları konusunda bilgi verdi. - ADANA