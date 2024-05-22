Adana'nın Kozan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 3 koyun telef oldu - Son Dakika
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Adana'nın Kozan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 3 koyun telef oldu

Adana\'nın Kozan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 3 koyun telef oldu

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Karanebili Mahallesi Karakışlı mevkiinde bir çam ağacına yıldırım düşmesi sonucunda yangın çıktı. Yangında ağacın yanındaki Hüseyin Özkan'a ait baraka yandı ve 3 koyun telef oldu. Yangını gören vatandaş itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü.

22.05.2024 09:09
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Adana'nın Kozan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 3 koyun telef oldu.

İlçeye bağlı Karanebili Mahallesi Karakışlı mevkiinde bir çam ağacına yıldırım düşmesi sonucunda yangın çıktı. Yangında ağacın yanındaki Hüseyin Özkan'a ait baraka yandı ve 3 koyun telef oldu. Yangını gören vatandaş itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'nın Kozan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 3 koyun telef oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'nın Kozan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 3 koyun telef oldu - Son Dakika
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