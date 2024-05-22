Adana'nın Kozan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 3 koyun telef oldu.
İlçeye bağlı Karanebili Mahallesi Karakışlı mevkiinde bir çam ağacına yıldırım düşmesi sonucunda yangın çıktı. Yangında ağacın yanındaki Hüseyin Özkan'a ait baraka yandı ve 3 koyun telef oldu. Yangını gören vatandaş itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'nın Kozan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 3 koyun telef oldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?