Adana Valiliği, Dolandırıcılara Karşı Uyarıda Bulundu

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Adana Valiliği, bağış ve yardım kampanyası adı altında vatandaşları arayarak kendisini üst düzet bürokrat olarak tanıtan şahıslara itibar edilmemesi yönünde uyarı açıklaması yayınladı.

Adana Valiliği, bayram öncesinde art niyetli kişilerce bağış ve yardım kampanyası adı altında işlenen dolandırıcılık suçuna karşı vatandaşları uyardı. Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Son zamanlarda art niyetli kişilerin, valimiz başta olmak üzere vali yardımcıları, kaymakamlar ve özel kalem müdürü gibi üst düzey bürokratların isimlerini kullanarak iş adamları ve hayırsever vatandaşları ev, iş veya cep telefonlarından aradıkları, çeşitli bahanelerle valilik adına bağış ve yardım kampanyası adı altında kurban bağışı ve para talebinde bulundukları tespit edilmiştir. Adana valiliğinin veya herhangi bir kamu kurumunun vatandaşlar, iş adamları ve esnaftan telefon veya diğer iletişim yollarıyla herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir talebi veya yöntemi kesinlikle bulunmamaktadır. Sayın valimizin yanı sıra herhangi bir kamu yöneticisinin adını kullanarak telefon ve benzeri yöntemlerle 'yardım' adı altında kurban bağışı yaptırmaya ve para toplamaya çalışan dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar edilmemesi, böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın Adana Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü'nün (0322 458 83 27) telefon numarasına ve 112'ye ihbarda bulunması önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi. - ADANA