Adapazarı ilçesinde bankamatiklerin ekranları parçalandı

İstanbul'da trafik kazasında bir kişiyi öldüren oğlunu Mısır'a kaçıran anne Türkiye'ye dönmek için şart koştu

İstanbul'da trafik kazasında bir kişiyi öldüren, 4 kişiyi de yaralayan 17 yaşındaki oğlunu Mısır'a kaçıran Eylem Tok, Türkiye'ye dönmek için şart koştu. Anne Eylem Tok, oğlunun pırıl pırıl bir çocuk olduğunu ve onu korumak zorunda olduğunu belirtti. Türkiye'ye dönmek istediğini ancak çocuğunun güvende olmasını ve adil bir şekilde yargılanmasını istediğini söyledi.