Adapazarı'nda hız yapan sürücünün sinyalsiz şerit değiştirdiği anlar kameraya yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adapazarı'nda sabah saatlerinde hız yapan bir otomobil sürücüsü, sinyalsiz şerit değiştirerek diğer araçları sıkıştırdı. Sürücünün bu tehlikeli hareketleri, Sakarbaba Caddesi'nde başka bir aracın kamerasına yansıdı.
Sakarya'da sabah saatlerinde yoğun trafikte hız yaparak diğer araçları sıkıştıran ve sinyalsiz şerit değiştirerek trafiği tehlikeye düşüren otomobil sürücüsü, araç kamerasına yansıdı.
Olay, Adapazarı ilçesi Sakarbaba Caddesi üzerinde sabah trafiğinin en yoğun olduğu saatlerde meydana geldi. Trafikte seyir halinde olan bir otomobilin sürücüsü, yoğunluğa aldırış etmeden hızla ilerlemeye başladı. Sinyalsiz şerit değiştirerek diğer sürücüleri sıkıştıran ve kazaya davetiye çıkaran otomobil, trafikteki başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: İHA
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