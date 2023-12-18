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Adapazarı'nda ölü olarak bulunan adamın kimliği belirlendi - Son Dakika
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Adapazarı'nda ölü olarak bulunan adamın kimliği belirlendi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tek başına yaşayan Nuri M.'den bir süredir haber alınamıyordu. Yakınları tarafından evinde ölü olarak bulunan Nuri M.'nin cansız bedeni otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Adapazarı\'nda ölü olarak bulunan adamın kimliği belirlendi
18.12.2023 - 13:58,
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- Kendisinden haber alınamayan vatandaş evinde ölü bulundu

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan adam, evinde ölü olarak bulundu.

Yağcılar Mahallesi Şebboy Sokak'ta tek başına yaşayan Nuri M. isimli vatandaştan haber alamayan yakınları evine gitti. Kapının açılmaması sonrasında yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açarak içeri giren ekipler, Nuri M.'i yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden vatandaşın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü morguna kaldırıldı. Nuri M.'nin kesin ölüm sebebi yapıalcak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Kaynak: İHA
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Sakarya, Son Dakika

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