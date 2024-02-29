Adapazarı'nda otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı - Son Dakika
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Adapazarı'nda otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı

Adapazarı\'nda otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralandı ve kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

29.02.2024 09:57  Güncelleme: 10:00
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı ve motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 3 gün önce Yenigün Mahallesi Turan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat B. kontrolündeki 54 AGA 411 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelmekte olan Semih T. idaresindeki 54 YN 110 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile aracın ön camına çarparak yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı motosiklet sürücüsü, hastaneye kaldırıldı. Polis kazaya ilişkin inceleme başlatırken kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması, motosiklet sürücüsünün otomobilin camına çarparak yere düştüğü anlar yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adapazarı'nda otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adapazarı'nda otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı - Son Dakika
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