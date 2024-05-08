Adıyaman\'da 10 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

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Adıyaman'da 10 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde devriye görevi yapan polis ekipleri durumundan şüphelendiği M.S., isimli şahsı durdurdu. Şahsın yapılan kimlik kontrolünde 10 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği Adıyaman Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN