Adıyaman'da 13 Yaşındaki Çocuk Bıçaklandı - Son Dakika
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Adıyaman'da 13 Yaşındaki Çocuk Bıçaklandı

Adıyaman\'da 13 Yaşındaki Çocuk Bıçaklandı
23.06.2026 15:43
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Gasp girişimine direnen 13 yaşındaki Muhammed S., bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da kendisini gasp etmeye çalışan iki şahsa direnen 13 yaşındaki çocuk, bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi'nde sokakta yürüyen 13 yaşındaki Muhammed S.'nin yanına gelen 2 şahıs, Muhammed S.'yi gasp ederek parasını almak istedi. Her iki şahsa direnen Muhammed S., burada bıçaklandı. Karın bölgesinden bıçaklanan Muhammed S., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kimliği belirsiz şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman, Güvenlik, 3. Sayfa, Çocuk, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da 13 Yaşındaki Çocuk Bıçaklandı - Son Dakika

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