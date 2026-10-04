Adıyaman'da 65 yaşındaki kadının elinden düşen bıçak sağ ayağına saplandı - Son Dakika
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Adıyaman'da 65 yaşındaki kadının elinden düşen bıçak sağ ayağına saplandı

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Adıyaman\'da 65 yaşındaki kadının elinden düşen bıçak sağ ayağına saplandı
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Adıyaman'da 65 yaşındaki kadın, elinden düşen bıçağın sağ ayağına saplanması sonucu yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu ve soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Adıyaman'da 65 yaşındaki kadın, elinden düşen bıçağın ayağına saplanması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi 2053 Sokakta ikamet eden 65 yaşındaki Medine Er'in elindeki bıçak düşerek sağ ayağına saplandı. Ayağından yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Medine Er'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi3. SayfaAdıyamanGüncelSon Dakika

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