Adıyaman\'da 65 yaşındaki kadının elinden düşen bıçak sağ ayağına saplandı

Adıyaman'da 65 yaşındaki kadın, elinden düşen bıçağın ayağına saplanması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi 2053 Sokakta ikamet eden 65 yaşındaki Medine Er'in elindeki bıçak düşerek sağ ayağına saplandı. Ayağından yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Medine Er'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.