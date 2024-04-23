Adıyaman'da 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Adıyaman'da 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Adıyaman\'da 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan H.Y. isimli şahıs yakalandı. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma devam ediyor.

23.04.2024 16:33
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Adıyaman'da hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan ve ifadeleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği Besni Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

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