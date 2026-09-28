Adıyaman'da ağaç tepesinde mahsur kalan yavru kedi itfaiye merdiveniyle indirildi - Son Dakika
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Adıyaman'da ağaç tepesinde mahsur kalan yavru kedi itfaiye merdiveniyle indirildi

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Adıyaman\'da ağaç tepesinde mahsur kalan yavru kedi itfaiye merdiveniyle indirildi
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Adıyaman merkez Yeni Mahalle'deki Koşu Parkı'nda bir ağacın tepesinde mahsur kalan yavru kedi için itfaiye ekipleri çağrıldı. Ekipler, araç merdivenini ağaca uzatarak ulaştığı yavru kediyi aşağıya indirdi ve ardından serbest bıraktı.

Adıyaman'da bir ağacın tepesine çıkarak inemeyen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle Koşu Parkı içerisindeki bir ağacın tepesinde kendi seslerini duyan vatandaşlar kedinin aşağıya inemediğini fark etti. Durum üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, itfaiye araç merdivenini ağaca uzatarak kediye ulaştı. İtfaiye eri tarafından kontrollü bir şekilde ağaçtan indirilen kedi daha sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Adıyaman'da ağaç tepesinde mahsur kalan yavru kedi itfaiye merdiveniyle indirildi - Son Dakika
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